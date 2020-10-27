شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتى تشاتشيتش مع بيراميدز = 21 فوز +9 هزائم و 3 تعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بنادى بيراميدز على البقاء في مصر، بعد ان استقرت إدارة النادى على إقالته، بعد خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية، الأحد، أمام نهضة بركان المغربي، وهو الأمر الذى كان للمدرب الكرواتى نصيب الأسد فى حدوثه، وترى إدارة بيراميدز أن وجود مدرب جيد على رأس الجهاز الفنى كان سيضمن فوز الفريق بالبطولة، خاصة فى ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية.

وتعاقدت إدارة بيراميدز مع المدرب الكراوتى 27 ديسمبر الماضى أي منذ 9 أشهر و 4 أسابيع و يوم واحد ، بإجمالى 304 يوما ،

استطاع خلالها أن يقود الفريق في 33 مباراة بمختلف البطولات ، فاز في 21 و خسر في 9 وتعادل في 3 مباريات ، من بينها 8 مباريات بالكونفدرالية ، فاز في 5 و خسر 3 ، و لم يتعادل ، و على مستوى البطولة المحلية قاد الفريق السماوى في 23 مباراة حقق الفوز في 15 و خسر 5 مواجهات وتعادل في 3 فقط ، وفى كاس مصر لعب مباراتين فاز في واحدة و خسر الأخرى .

وتلقت إدارة بيراميدز ترشيحاً بتعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق بداية من الموسم الجديد، إلا أن إدارة النادى الإماراتية مازالت تدرس الملف بشكل دقيق فى ظل وجود تيار يرغب فى اسناد المسئولية لمدير فنى أجنبى صاحب اسم كبير فى أوروبا، خاصة بعد التعاقد مع العديد من النجوم بداية من الموسم الجديد، وعلى رأسهم رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى.