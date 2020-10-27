شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: عادى لما تكسب بطولة مع الأهلى لكن مع بيراميدز إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فسّر رمضان صبحى، صانع ألعاب بيراميدز، تصريحه السابق المثير لغضب الجماهير الأهلاوية فى وقت سابق عند انضمامه إلى بيراميدز، حيث قال فى مؤتمر تقديمه بعد الانضمام إلى النادى: "أبحث عن طموح جديد مع بيراميدز"، وقال رمضان فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "قلت فى المؤتمر إننى انضممت لبيراميدز بسبب طموح جديد، والجماهير سخرت من هذا الأمر، الأهلى والزمالك هما الأكبر فى مصر واللاعب قد يحصد بطولة فى يومين، ولكن ما المشكلة أن يتوج فريق آخر بالبطولات"، وأضاف: "حصد البطولة فى الأهلى أمر طبيعى ولكن الإنجاز يكون حصد بطولة مع فريق آخر، ولم أغضب من تعليقات الجماهير".

ومن ناحية أخرى، قرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ضم رمضان صبحى لصفوف الفراعنة قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 14 نوفمبر المقبل والثانية يوم 17 من نفس الشهر.

ويضع الجهاز الفنى للمنتخب رمضان صبحى تحت الاختبار خلال التدريبات التى ستقام فى المعسكر قبل مباراة توجو الأولى، لاسيما أن اللاعب بعيد عن المباريات منذ انتهاء علاقته بالأهلى وانتقاله إلى بيراميدز رسميا أواخر يوليو الماضى، وهو ما يجعل اللاعب بعيداً عن فورمة المباريات.

وينافس رمضان صبحى الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى معسكر المنتخب المقبل، وفى حال ظهوره بمستوى جيد سيستمر مع الفراعنة الكبار ويطير إلى توجو مع المنتخب لمواجهته فى المباراة الثانية، أما فى حال تأثره بفترة غيابه عن المباريات سيتم التنازل عنه للمنتخب الأوليمبى الذى سيلعب مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 نوفمبر المقبل.

يذكر أن حسام البدرى قرر ضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى أمام توجو وهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أبو الفتوح.