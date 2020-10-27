شكرا لقرائتكم خبر عن المساعد يخطئ والـ VAR يصحح الأبرز فى لقاء الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسابقة: الجولة الأخيرة من بطولة الدورى العام

نتيجة المباراة: ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الزمالك

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح الحكم محمود البنا فى العبور بالمباراة بأقل الأخطاء التحكيمية نتيجة التركيز، والاهتمام ومواصلة مشواره التحكيمى الناجح هذا الموسم، وكانت أهم الأحداث كالآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 11 من الشوط الأول يسجل مهاجم الزمالك مصطفى محمد هدف صحيح وتأخير من المساعد الثانى بالقرار لحين انتهاء الهجمة ثم يعود المساعد بالإشارة إلى تسلل بالخطأ، ويتدخل الـ VAR ويقرر احتساب الهدف لعدم وجود مخالفة التسلل .

الحالة الثانية: فى الدقيقة 84 ومن كرة ثابتة لصالح الإسماعيلى على حدود منطقة جزاء الزمالك تلعب داخل الصندوق وكان هناك أربعة لاعبين من نادى الإسماعيلى ثلاثة منهم فى موقف تسلل والرابع فى موقف سليم، والذى اشترك مع حارس مرمى الزمالك أبو جبل دون ارتكاب أى مخالفة، ولم يكن هناك أى تداخل من قبل باقى لاعبو الإسماعيلى ويسقط الحارس أبو جبل وتذهب الكرة من يديه إلى اللاعب المتواجد فى موقف صحيح، ومن ثم يقوم بركلها باتجاه المرمى فتصطدم بالعارضة ثم يذهب مرة أخرى لكى يسددها بعدما ارتدت ليودعها الشباك وهدف صحيح للإسماعيلى.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 88 يشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب الإسماعيلى محمد عمار ويتدخل الـVAR ويذهب الحكم للمشاهدة ويعود بإشهار البطاقة الحمراء نتيجة المهاجمة واستخدام القوة الزائدة والقرار صحيح .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة، والسرعة القصوى بالإضافة إلى متابعة اللعب داخل مناطق الجزاء خاصة فى هدف الزمالك الثانى.

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا من إمام عاشور، زيزو، محمد حسن فى الدقائق 69، 80، 82 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد والمسك والتشابك، كما أنذر محمد هاشم، مخلوف من الإسماعيلى فى الدقيقة 80، 91 نتيجة اللعب بتهور والاعتراض على القرار، وفى الدقيقة 88 أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الإسماعيلى محمد عمار نتيجة استخدام القوة الزائدة والمهاجمة، وكان يجب على الحكم إشهار البطاقة الصفراء لكلا من شيلونجو، الشامى فى الدقائق 41، 44 نتيجة اللعب بتهور مع لاعب الزمالك محمود الونش .

تقييم الحكمين المساعدين :

المساعد الأول: أشار على حالات التسلل فى الدقيقة 21، 63 بتقدير أكثر من رائع نتيجة التمركز والتركيز الصحيح .

المساعد الثانى: أشار فى الدقيقة 11 على تسلل غير صحيح فى هدف الزمالك الأول نتيجة التمركز الخاطئ وتدخل الـ VAR بقرار احتساب الهدف لعدم وجود مخالفة التسلل. وفى الدقيقة 88 قرار صحيح ورائع من المساعد باستمرار اللعب فى هدف الإسماعيلى.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الـVAR تدخل صحيح من الـVAR فى الدقيقة 11 من الشوط الأول بإلغاء قرار المساعد الثانى ويقرر صحة هدف الزمالك الأول الذى سجلة مصطفى محمد لعدم وجود التسلل، وفى الدقيقة 88 يتدخل فى قرار طرد لاعب الإسماعيلى محمد عمار .