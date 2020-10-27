شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: أنا مش بتاع فلوس ولو الأهلى عايزنى مكانش سابنى لشهر 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحى أنه لم يبحث عن المادة فى رحيله من الأهلى إلى بيراميدز، وقال فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: "عايز حد يصدقنى، ليس معنى أن عرض بيراميدز كان أكبر أننى وافقت، لو راجل بتاع مادة كنت استمريت فى إنجلترا وكنت أحصل على مبلغ أكبر من الأهلى، وكان ممكن أروح أى فريق آخر وألعب، لو بفكر فى الفلوس كنت فكرت من بدرى".

أضاف صبحى: "الأهلى لو عايز يخلص كان خلص من بدرى مكانش يخلى رمضان حتى شهر 7 ويصبح هناك جدل، فكر المسئولين داخل الأهلى يقوم على هذا الأمر، النادى كان عايزنى أكمل أفريقيا والدورى فقط، لكن لما عرفوا إنهم يجب أن يشتروننى الموقف تغير حتى آخر وقت".

واختتم رمضان صبحى: "أقدر غضب الجماهير جداً، الأهلى وجماهيره هم من صنعوا اسم رمضان صبحى، والانتماء موجود فى قلبى ولن يتغير، ولكنى لا أحب عدم الوضوح، الجو العام الذى حدث معى لم يكن يصح أن يحدث معى، هناك أمور لن أحكيها لأن الأهلى خيره عليا، البعض كان يصدر صورة للحفاظ على شكله أمام الجماهير".

ومن ناحية أخرى، ينافس رمضان صبحى الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى معسكر المنتخب المقبل، وفى حال ظهوره بمستوى جيد سيستمر مع الفراعنة الكبار ويطير إلى توجو مع المنتخب لمواجهته فى المباراة الثانية، أما فى حال تأثره بفترة غيابه عن المباريات سيتم التنازل عنه للمنتخب الأوليمبى الذى سيلعب مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 نوفمبر المقبل.

يذكر أن حسام البدرى قرر ضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى أمام توجو وهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أبو الفتوح.