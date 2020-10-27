شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يوجه رسالة لمحمود الخطيب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق، والمنضم حديثاً لصفوف نادي بيراميدز، رسالة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر. وقال رمضان في تصريحات مع الاعلامي عمرو أديب عبر قناة «إم بي سي مصر» :«الخطيب أسطورة وسيظل أسطورة وأتمنى له التوفيق». وأضاف:«أتمنى تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وتكليل جهود الجميع باللقب». وأنهى تصريحاته: لن أنسى أبداً أني إبن من أبناء الأهلي ولكن هناك أشخاص داخل النادي تهمهم مصلحتهم الشخصية والظهور في الصورة دائماً على حساب مصلحة النادي. الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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