شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يدعم راشفورد في حملته الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مانشستر يونايتد، إنه سيوزع 5 آلاف وجبة مدرسية مجانية خلال عطلات أكتوبر الجاري لمساعدة مهاجمه ماركوس راشفورد في حملته لإنهاء فقر التغذية للأطفال في بريطانيا.

ونجحت حملة راشفورد، في إلزام الحكومة بتوفير الوجبات للأطفال المحتاجين خلال العطلات الدراسية. وانضمت عشرات المنظمات المحلية بالبلاد إلى حملة راشفورد، 22 عامًا، التي أطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وبالتعاون مع مؤسسة «فير شير» الخيرية، سيجهز طاقم النادي الوجبات في استاد أولد ترافورد قبل نقلها للمدارس المتعاونة مع مؤسسة مانشستر يونايتد. وستتسلم 6 مدارس محلية، الوجبات من النادي، بينما ستوزع وجبات أخرى على مؤسسات خيرية محلية.