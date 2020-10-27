شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق، رسالة لجماهير النادي، بعد رحيله وانضمامه لصفوف بيراميدز. وقال رمضان صبحي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر:«كنت ضهري وسندي ولم أكن فيما أنا فيه الاّن بدونكم». وواصل:«أتمنى تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم». وأتم تصريحاته:«لا أطالبكم بالتعاطف معي ولكن أطلب فقط أن تفكروا فيما قولته بوعي ودقة». الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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