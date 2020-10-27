شكرا لقرائتكم خبر عن أليسون: تحديت الأطباء للعودة مبكرا لكتيبة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الحارس البرازيلي أليسون بيكر نجم ليفربول، أنه نجح في العودة من الإصابة خلال فترة أقصر من التي حددها الأطباء، مشيرا إلى أنه تحدى الجميع حتى قلص مدة الغياب إلى النصف فقط. وشارك أليسون في مباراة شيفيلد يونايتد الأخيرة والتي انتهت بفوز الريدز 2 ـ 1، رغم أن التقارير كانت تشير لغيابه حتى منتصف الشهر المقبل.

وقال أليسون، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة ميتلاند الدنماركي اليوم بدوري الأبطال: «أصلي كثيرا وأدعو الله، وأجريت الكثير من الجلسات العلاجية، وكنت أقضي كل يوم في النادي 5 أو 6 ساعات للعلاج مع الأطباء».