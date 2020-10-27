شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس ميشيل فورم يعتزل كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميشيل فورم حارس توتنهام وسوانزي سيتي السابق اعتزال كرة القدم لينهي مسيرة استمرت 15 عاما. بدأ فورم البالغ من العمر 37 عاما مسيرته في نادي أوتريخت الهولندي في 2005 قبل الانتقال إلى سوانزي سيتي في 2011 حيث فاز بكأس الرابطة.
وقضى الدولي الهولندي السابق ستة مواسم مع توتنهام معظمها كحارس احتياطي لهوجو لوريس قبل الرحيل عن النادي المنتمي لشمال لندن بعد انتهاء عقده الموسم الماضي. وقال فورم على إنستجرام «قررت اعتزال كرة القدم للمحترفين. أتوجه بالشكر إلى كل الأندية التي لعبت لها وأشعر بالفخر الشديد لتمثيل بلادي على المستوى الدولي».
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