شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيوس فيرنانديز يعود لصفوف برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي "أفاد فريق الخدمات الطبية التابع لبرشلونة، أن ماتيوس فيرنانديز لاعب الفريق، تلقى التصريح الطبي، حيث تعافى اللاعب البرازيلي من الإصابة التي تعرض لها بفخذه الأيمن في سبتمبر الماضي".
وأفاد البيان أن ماتيوس شارك في الحصة التدريبية مع الفريق صباح اليوم، ومن المقرر أن يُجري الفريق جلسة تدريبية، اليوم الثلاثاء، قبل أن يسافر الفريق إلى تورينو.
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