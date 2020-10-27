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تعرف على قائمة برشلونة لموقعة يوفنتوس

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد برشلونة للتدرب بمشاركة كل اللاعبين، ليستعد لمواجهة يوفنتوس الإيطالي بالجولة الثانية من والتي ستقام غدا المقبل في تورينو.

وعقب السقوط في فخ الهزيمة بمواجهة الكلاسيكو يوم السبت الماضي في كامب نو 1-3 أمام ، منح المدرب رونالد كومان معظم اللاعبين يوم راحة باستثناء إينياكي بينيا، أرناو تيناس، برايثوايت، جونيور، ريكي بويج، ألينيا، كونراد، ماتيوس وراموس مينجو، الذين تدربوا مع الفريق الرديف.

وعقب التدريب حصل البرازيلي ماتيوس فرنانديز على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب بعد شفاءه من إصابة عضلية في الفخذ منذ سبتمبر الماضي. وسيعود البارسا للتدرب صباح الثلاثاء في مدينته قبل التوجه إلى إيطاليا.

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  • اصابات

    106,707

  • تعافي

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