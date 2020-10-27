شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة برشلونة لموقعة يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد برشلونة للتدرب بمشاركة كل اللاعبين، ليستعد لمواجهة يوفنتوس الإيطالي بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا والتي ستقام غدا المقبل في تورينو.

وعقب السقوط في فخ الهزيمة بمواجهة الكلاسيكو يوم السبت الماضي في كامب نو 1-3 أمام ريال مدريد، منح المدرب رونالد كومان معظم اللاعبين يوم راحة باستثناء إينياكي بينيا، أرناو تيناس، برايثوايت، جونيور، ريكي بويج، ألينيا، كونراد، ماتيوس وراموس مينجو، الذين تدربوا مع الفريق الرديف.

وعقب التدريب حصل البرازيلي ماتيوس فرنانديز على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب بعد شفاءه من إصابة عضلية في الفخذ منذ سبتمبر الماضي. وسيعود البارسا للتدرب صباح الثلاثاء في مدينته الرياضية قبل التوجه إلى إيطاليا.