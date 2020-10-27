شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي منتقداً شوبير: «لم يكن صادقًا»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، بعض التناول الاعلامي لرحيله عن النادي الأحمر في الصيف الماضي.

وقال رمضان خلال تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر:«شوبير لم يكن صادقاً في حديثه عن الاعلان الذي قمت بتصويره قبل رحيلي عن الأهلي».

وأضاف:«شوبير صدّر للجماهير أنني حصلت على المال من الاعلان ثم أعلنت الرحيل عن الأهلي وهذا أمر غير صحيح على الاطلاق».

وأكمل:«كنت أتمنى أن يقول شوبير الحقيقة الكاملة وليس تصدير للجماهير صورة سيئة وغير صحيحة عني».

وأنهى تصريحاته بتوجيه الشكر لأحمد حسام ميدو على نقله للحقيقة الكاملة عن أزمة اعلانه بعد رحيله عن الأهلي.