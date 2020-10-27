شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خصم 3 نقاط.. مرتضى لعمرو الجنايني: «كُل فشار».. الزمالك في المركز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بعد حسم الابيض المركز الثاني رسميا. وقال مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك مع الاعلامي احمد جمال: أنا أقسمت ان الزمالك لن يلعب مباراة القمة نفذت كلامي وعمرو الجنايني اتحداني واتحدي الزمالك انه هيخصم ٣ نقاط عشان يحرم الزمالك من المركز الثاني، لكننا فوزنا بالمركز الثاني رغمًا عن عمرو الجنايني، عشان كدا بقوله «يا عمرو كُل فشار» الزمالك في المركز الثاني. الوضع في مصر

اصابات 106,707

تعافي 98,981

وفيات 6,211

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