شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي عن إمكانية عودته للأهلي: «أكيد طبعًا»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، لاعب فريق نادي بيراميدز، أنه سيعود للنادي الأهلي في يومٍ ما.

ورد رمضان على سؤال الاعلامي عمرو أديب:«هل من الممكن أن تعود يوماً للأهلي؟»، قائلاً:«طبعاً أكيد».

واستطرد حديثه:«الله أعلم، ربما يأتي يوماً وأعود من جديد لصفوف الأهلي».

وشدد على أنه مسئولي الأهلي لم يراجعوه في قراره بالانتقال لصفوف بيراميدز.

وأنهى تصريحاته:«إدارة الأهلي قالت لي أبلغنا قرارك ورغبتك في مجرد ساعة واحدة، وهذا أمر أغضبني بشدة».