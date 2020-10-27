شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي عن إمكانية عودته للأهلي: «أكيد طبعًا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، لاعب فريق نادي بيراميدز، أنه سيعود للنادي الأهلي في يومٍ ما.
ورد رمضان على سؤال الاعلامي عمرو أديب:«هل من الممكن أن تعود يوماً للأهلي؟»، قائلاً:«طبعاً أكيد».
واستطرد حديثه:«الله أعلم، ربما يأتي يوماً وأعود من جديد لصفوف الأهلي».
وشدد على أنه مسئولي الأهلي لم يراجعوه في قراره بالانتقال لصفوف بيراميدز.
وأنهى تصريحاته:«إدارة الأهلي قالت لي أبلغنا قرارك ورغبتك في مجرد ساعة واحدة، وهذا أمر أغضبني بشدة».
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