شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: «لحم كتافي من خير الأهلي».. ورفضت الانتقال للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، جناح بيراميدز، أن النادي الأهلي له فضّل كبير عليه.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لقناة «إم بي سي مصر» :«لحم كتفي من خير الأهلي وجمهوه على راسي من فوق، وأنا إبن النادي».
وواصل:«رفضت الانتقال للزمالك مع كامل احترامي له ولجماهيره، ولكن كان من الصعب».
وأتم:«الأمر في بيراميدز مختلف، فالعلاقات ممتازة بينه وبين الأهلي والدليل تبادل الصفقات وأخرها محمد مجدي أفشة وصفقات أخرى».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
106,707
-
تعافي
98,981
-
وفيات
6,211
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي: «لحم كتافي من خير الأهلي».. ورفضت الانتقال للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.