شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: «لحم كتافي من خير الأهلي».. ورفضت الانتقال للزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، جناح بيراميدز، أن النادي الأهلي له فضّل كبير عليه.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لقناة «إم بي سي مصر» :«لحم كتفي من خير الأهلي وجمهوه على راسي من فوق، وأنا إبن النادي».

وواصل:«رفضت الانتقال للزمالك مع كامل احترامي له ولجماهيره، ولكن كان من الصعب».

وأتم:«الأمر في بيراميدز مختلف، فالعلاقات ممتازة بينه وبين الأهلي والدليل تبادل الصفقات وأخرها محمد مجدي أفشة وصفقات أخرى».