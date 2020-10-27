شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: دخلت في مشادات مع سيد عبدالحفيظ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق، أنه دخل في مشادات مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.
وأضاف رمضان في تصريحات عبر «إم بي سي مصر» :«دخلت في مشادات مع مدير الكرة بالنادي الأهلي أخرها بسبب أزمتي مع بادجي».
وواصل:«فوجئت بأن عبدالحفيظ يفرض عليّ غرامة مالية كبيرة رغم أنني قمت بمصالحة بادجي لانه غريب ويعيش في غربة».
وأوضح:«عبدالحفيظ طلب من الادارة المالية في الأهلي خصم مبالغ كبيرة من راتبي ولجأت لمحمود الخطيب رئيس النادي وقام بإلغاء بعضها».
وأنهى تصريحاته:«لا أعلم السبب فيما فعله سيد عبدالحفيظ معي بعد عودتي للأهلي».
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