شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: دخلت في مشادات مع سيد عبدالحفيظ ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق، أنه دخل في مشادات مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي.

وأضاف رمضان في تصريحات عبر «إم بي سي مصر» :«دخلت في مشادات مع مدير الكرة بالنادي الأهلي أخرها بسبب أزمتي مع بادجي».

وواصل:«فوجئت بأن عبدالحفيظ يفرض عليّ غرامة مالية كبيرة رغم أنني قمت بمصالحة بادجي لانه غريب ويعيش في غربة».

وأوضح:«عبدالحفيظ طلب من الادارة المالية في الأهلي خصم مبالغ كبيرة من راتبي ولجأت لمحمود الخطيب رئيس النادي وقام بإلغاء بعضها».

وأنهى تصريحاته:«لا أعلم السبب فيما فعله سيد عبدالحفيظ معي بعد عودتي للأهلي».