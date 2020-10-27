شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يهزم أوجسبورج بثلاثية ويرتقي للمركز الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق باير ليفركوزن على ضيفه أوجسبورج، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في ختام الجولة الخامسة من الدوري الألماني. وعلى ملعب (باي أرينا)، سجّل لأصحاب الأرض كل من المهاجم الأرجنتيني لوكاس ألاريو هدفين في الدقيقة (16) من ركلة جزاء والدقيقة 74، واللاعب موسى ديباي في الدقيقة 90+4.

وأحرز للضيوف اللاعب دانييل كاليجيوري، في الدقيقة 51. بهذا الفوز، رفع باير ليفركوزن رصيده من النقاط إلى 9 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند 7 نقاط في المركز العاشر.