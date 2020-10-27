شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان عن عودة هازارد لريال مدريد: سعيد برؤيته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ اليوم الثلاثاء بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي: «الأداء الذي قدمناه ضد برشلونة، هو ما نحتاجه اليوم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، وعلينا أن نلعب مباراة جيدة».
وعن تجديد عقد راموس، أجاب: «اليوم لدينا مباراة، وراموس أعتقد أنه أول من يريد ذلك، ولا شيء آخر». وحول مشاركة هازارد، كشف: «إذا كان معنا فهذا لأنه بخير، وأعتقد أننا جميعا سعداء برؤيته معنا وسنرى كيف سنستخدمه».
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