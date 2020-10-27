شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يمهد طريقه للانتقال لكتيبة باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ومنتخب الجزائر، أنه قد ينضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في المستقبل.
وقال محرز، عبر قناة «كانال بلس» الفرنسية: «صحيح، كنت مشجعا لمارسيليا في طفولتي، وبعد ذلك لم يعد الأمر مرتبطا بالوقت، فأنا مرتبط حاليا بتعاقد مع مانشستر سيتي، وأشعر بالارتياح الشديد».
وأضاف اللاعب الجزائري: «ولكن باريس هي مدينتي والمكان الذي نشأت فيه، لقد ولدت في باريس، ولا أحد يعلم ما يمكن أن يحدث في المستقبل».
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