شكرا لقرائتكم رمضان صبحي : الأهلى سهل عليا قرار الرحيل.. وشوبير استغل برنامجه ضدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، كواليس الساعات الأخيرة فى رحيله عن النادى الأهلى، وقال رمضان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: كان عندى 11 سنة عندما ظهرت فى برنامج محمود الخطيب، الرحيل عن الأهلى كان صعب ولكن بعض الأشخاص سهلوا على القرار.

وأضاف رمضان صبحي: الآن أنا لاعب فى بيراميدز وأمام أى فريق سأسعى لإحراز الأهداف وليس أمام الأهلى فقط، مدى زعل الجماهير على رحيلى حتى الآن جعلنى أشعر بقيمتى لديهم، وكنت أسافر مع جماهير الأهلى من سن 10 سنوات.

وتابع رمضان صبحي: وأنا باخد قرار الرحيل أرسلت للاعبين على جروبنا على الواتس أب وقلت لهم أننى سأرحل ومش عايز حد يزعل منى.

واستكمل رمضان صبحي: كابتن شوبير طلع اتكلم عن إعلان أنا كنت عامله بإسم الأهلى، قال ان بعد الإعلان قولت انى رايح بيراميدز، طيب ما أمير توفيق كان يعلم أننى فى مفاوضات مع بيراميدز قبل الإعلان، والأمر الثانى أنق قلت أننى حصلت على فلوس، وأراد أن يوصل أمر معين للجماهير، لماذا لم يحكى القصة كاملة وأننى أعدت الفلوس.

وقال رمضان صبحي: من حق الأهلى إزالة صورى من الاستاد، وأقدر ما قام به الأهلى، قابلت أمير توفيق قبل فترة فى الجيم وذهبت لمصافحته ولكنه سلم عليا بطريقة غير جيدة.

واختتم: حلم الاحتراف ما زال قائم وأتمنى أن أعود من جديد، وبيراميدز متفهم هذا الأمر والناس يتعاملون باحترافية كبيرة.