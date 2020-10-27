شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: "أنا لم أبحث عن الفلوس ولو الأهلي عايزني سابني ليه لشهر 7" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي، أنه لم يبحث عن المادة فى رحيله من الأهلى إلى بيراميدز، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: عايز حد يصدقنى، ليس معنى أن عرض بيراميدز كان أكبر أننى وافقت، لو راجل بتاع مادة كنت استمريت فى انجلترا وكنت أحصل على مبلغ أكبر من الأهلى، وكان ممكن أروح أى فريق أخر وألعب، لو بفكر فى الفلوس كنت فكرت من بدرى.

أضاف: الأهلى لو عايز يخلص كان خلص من بدرى مكانش يخلى رمضان حتى شهر 7 ويصبح هناك جدل، فكر المسئولين داخل الأهلى يقوم على هذا الأمر، النادى كان عايزنى أكمل أفريقيا والدورى فقط، لكن لما عرفوا أنهم يجب أن يشترونى الموقف تغير حتى أخر وقت.

اختتم: أقدر غضب الجماهير جداً، الأهلى وجماهيره هم من صنعوا إسم رمضان صبحى، والانتماء موجود فى قلبى ولن يتغير، ولكنى لا أحب عدم الوضوح، الجو العام الذى حدث معى لم يكن يصح أن يحدث معى، هناك أمور لن أحكيها لأن الأهلى خيره عليا، البعض كان يصدر صورة للحفاظ على شكله أمام الجماهير.

وينافس رمضان صبحى الثنائى محمود كهربا وطاهر محمد طاهر فى معسكر المنتخب المقبل، وفى حال ظهوره بمستوى جيد سيستمر مع الفراعنة الكبار ويطير إلى توجو مع المنتخب لمواجهته فى المباراة الثانية، أما فى حال تأثره بفترة غيابه عن المباريات سيتم التنازل عنه للمنتخب الأوليمبى الذى سيلعب مباراتين وديتين يومىّ 13 و16 نوفمبر المقبل.

يذكر أن حسام البدرى قرر ضم 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبى أمام توجو وهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أبو الفتوح.