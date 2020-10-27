شكرا لقرائتكم شوبير لـ رمضان صبحي :"هو أنا اللي عملت حركة ما تصحش لجماهير الأهلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ما زال الهجوم متبادل بين الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ضد تصريحات رمضان ضبحي لاعب بيراميدز والذي أقحم فيها شوبير وأنه قام بنقل بعض المعلومات الخاطئة عن انتقاله لبيراميدز.

ليرد شوبير علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعس فيسبوك، قائلا :"هو أنا اللي قولت مش ممكن ألعب للأسيوطي سابقا؟ هو أنا اللي عملت حركة ماتصحش لجمهور الأهلي في البرومو؟ هو أنا اللي ماوجهتش أي شكر للنادي اللي عملني وله فضل عليا في المؤتمر الصحفي؟ بلاش الزج باسمنا .. عايز تجمل الصورة حقك لكن بعيد عننا لإن مفيش كلمة هنا بتتقال خطأ".