شكرا لقرائتكم بابا فاسيليو يقرر الدفع ببدلاء وادي دجلة فى مواجهة المصري بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختبر اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، عدد من البدلاء الذين لم يحصلو على فرصة المشاركة مع الفريق فى الفترة الماضية، فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى فى ختام منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد الجيش بالسويس.

واستقر المدير الفنى لدجلة على الاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء والناشئين لمنحهم فرصة التعبير عن انفسهم قبل تحديد الراحيلن منهم والمستمرين مع الفريق بالموسم الكروى الجديد، لاسيما وأن بابا فاسيليو منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات، كما سمح للأجانب بالسفر إلى بلادهم قبل العودة والاستعداد للموسم الجديد.