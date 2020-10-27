شكرا لقرائتكم عماد النحاس يكشف موقف معروف يوسف وشكري نجيب مع المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أنهم سيعملون على التعاقد مع لاعبين بكل المراكز عدا حراسة المرمى، قائلا:" الفترة القادمة سنعمل على كل المراكز عدا حراسة المرمى، نركز دائما في أخلاقيات اللاعبين عندما نتعاقد مع صفقات جديدة".

وأضاف النحاس خلال تصريحات تلفزيونية: "نستطيع العمل مع لاعبين جدد ونساعدهم على الظهور بشكل جيد حتى لو لم يكن يشارك مع فريقه الأصلي وإعارة معروف يوسف وشكري نجيب للمقاولون تنتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن نتمنى أن يستمروا معنا ويستكملوا ما قدموه هذا الموسم".

أكد المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن الفريق أهدر العديد من الفرص أمام نادي مصر، قائلا:" "أهدرنا العديد من الفرص أمام إف سي مصر رغم الفوز بأكبر نتيجة في الدوري 6-0".

واستطرد: "موعد المباراة كان العصر وكنت أشعر بالقلق لأنه توقيت جديد على اللاعبين كما أن درجة الحرارة تكون عالية، لكن سيناريو المباراة خاصة بعد الهدف الثالث جعلتني أرى أن الأمور ستكون سهلة، لكنها كانت مكسب بـ3 نقاط في النهاية".

أكد المدير الفني لفريق المقاولون العرب ان صفقة طاهر محمد طاهر كلفت الأهلي 22 مليون جنيه فقط متابعا:" أنه لم يطلب لاعبين من الأهلي ضمن صفقة طاهر لتدعيم الفريق والمقاولون طلب الحصول على مقابل مادي فقط للاستفادة الكاملة من الناحية المالية وجميع لاعبين الاهلي المعارين سيكونوا اضافة قوية للمقاولون العرب.