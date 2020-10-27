شكرا لقرائتكم النحاس عن انتقال حجازي لاتحاد جدة: "خطوة صعبة.. وفتح المجال للانضمام إلى بيراميدز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن انتقال المدافع أحمد حجازي لاتحاد جدة خطوة صعبة مضيفا:"إذا كان تفكير أحمد حجازي هو اللعب والنزول من الدوري الإنجليزي لأي دوري عربي فهي خطوة صعبة مع كامل احترامي للدوريات العربية".

أضاف النحاس في تصريحات تلفزيونية: "حجازي فتح المجال للانضمام إلى الأهلي أو بيراميدز أن يتفاوضوا معه بهذه الخطوة للإنضمام إليهم وأحمد حجازي أحد أفضل المدافعين في الفترة الحالية مع منتخب مصر".

أكد عماد النحاس مدرب المقاولون أنه استحق الطرد في لقاء الأهلي مع النجم الساحلي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2007 مواصلا:" كنت استحق الطرد في اللقاء وتعرضنا لظروف صعبة النجم تقدم بهدف أثناء علاج أحمد السيد خارج الملعب ومانويل جوزيه قام بتغيير طريقة اللعب بنقل شادي محمد إلى الظهير الأيسر وسجلنا هدف التعادل بالفعل لكن في النهاية لم نوفق في الفوز".

وواصل: "بعد الماتش كنت بخبط دماغي في الحيط لأن بطولة أفريقيا وخسارتها حاجة كبيرة وصعبة ومانويل جوزيه تحدث معنا بعد اللقاء وأكد أننا سنعود من جديد ونحصل على البطولة العالم المقبل وقد كان".

أشار أنه لا يشعر بالغضب من إعادة لقطة حازم إمام نجم الزمالك السابق وهو يراوغه عندما كان لاعبا في الإسماعيلي :" لا أشعر بالغضب من هذه اللقطة لأن المدافع الجيد يتم تقييمه من أخطائه وأعتقد أن أخطائي كانت قليلة".

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، الحكم لم يكن موفق في مباراة بيراميدز ونهضة بركان.

أكمل :"الحكم لم يكن موفق في مباراة بيراميدز ونهضة بركان، لكن الخبرات الموجودة في الملعب مع بيراميدز كان من الممكن أن تكون الظروف بالنسبة لهم أفضل وحزين لخسارة بيراميدز بطولة الكونفيدرالية لأنه بذل مجهودا كبيرا وكان يستحق التتويجأتم: "التحكيم هو السبب الرئيسي في خسارة بيراميدز بطولة الكونفيدرالية".