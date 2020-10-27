شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: قررت الانتقال لبيراميدز في 48 ساعة بعد صلاة استخارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز، كواليس موافقته على عرض الانتقال إلى فريقه الجديد، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: أمير توفيق أول شخص عرف بمفاوضات بيراميدز وقال لى : انت هتروح ..قولتله هفكر وأشوف، قالى طيب ماشى فى بيراميدز كانوا فى قمة الاحترافية.

أضاف: تاني يوم تحدثت مع شريف إكرامي شقيق زوجتي ووكيل أعمالى وقلت لهم أنا صليت استخارة وقررت أروح بيراميدز، بعد مفاوضات استمرت 48 ساعة فقط.

واصل: بمجرد انتهاء المفاوضات حاولت التواصل مع محمود الخطيب فلم يرد على اتصالى، فتحدثت مع أمير توفيق، وقلت له أننى أحاول التواصل مع الخطيب ولكنه لا يرد، وهناك أمرين أريد إخطار الكابتن الخطيب بهم، الأول أننى لم أوقع ولم أحصل على فلوس حتى الآن، وأننى لم أتفاوض مع بيراميدز منذ فترة ، واختتم: بعدها نشر الأهلى البيان وصادف هذا اليوم افتتاح الاستاد، والله ما كنت أعرف انه يوم الافتتاح ولكن الأمور جاءت بهذا الشكل.