شكرا لقرائتكم شاهد رد مدير تعاقدات الأهلي على تصريحات رمضان صبحي .. مفاجأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، بطريقة غير مباشرة على تصريحات رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد، وكشف خلالها كواليس موافقته على عرض الإنتقال إلى فريقه الجديد، حيث نشر أمير إيموشن يشير إلى "الضحك" تزامنًا مع تصريحات اللاعب. وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: أمير توفيق أول شخص عرف بمفاوضات بيراميدز وقال لى : انت هتروح ..قولتله هفكر وأشوف، قالى طيب ماشى فى بيراميدز كانوا فى قمة الاحترافية. أضاف: تاني يوم تحدثت مع شريف إكرامي شقيق زوجتي ووكيل أعمالى وقلت لهم أنا صليت استخارة وقررت أروح بيراميدز، بعد مفاوضات استمرت 48 ساعة فقط. واصل: بمجرد انتهاء المفاوضات حاولت التواصل مع محمود الخطيب فلم يرد على اتصالى، فتحدثت مع أمير توفيق، وقلت له أننى أحاول التواصل مع الخطيب ولكنه لا يرد، وهناك أمرين أريد إخطار الكابتن الخطيب بهم، الأول أننى لم أوقع ولم أحصل على فلوس حتى الآن، وأننى لم أتفاوض مع بيراميدز منذ فترة ، واختتم: بعدها نشر الأهلى البيان وصادف هذا اليوم افتتاح الاستاد، والله ما كنت أعرف انه يوم الافتتاح ولكن الأمور جاءت بهذا الشكل.

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