شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: يا وزير الرياضة النار مولعة عايزين نطفيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التدوينة التي كتبها محمد فوزي المتحدث السمي باسم وزارة الشباب والياضة أكد خلالها أن أي قا سيتم اتخاذه بشأن الزمالك لا يمت لفيق الكة بصلة.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "محمد فوزي المتحدث الرسمي شغال عند هاني العتال ونزل تويتة عبيطة بيقول اي قرار هناخده لا يمت لفريق الزمالك بصلة".

شدد: "كان ممكن اروح اللجنة الاولمبية بآلاف مؤلفة من الجماهير واخد حقي بس انا فضلت مصلحة البلد، متابعا: "الوزير تجاهل طلب بطلان قرار اللجنة الاولمبية والقرار الصادر من اللجنة الاولمبية منعدم لانه ليس من اختصاص اللجنة الأولمبية معاقبة رئيس النادي.

أشار: "بقول لوزير الرياضة فوق محمد فوزي متولعوش في البلدي ومرتضى منصور رئيس نادي يشجعه اكثر من 50 مليون زملكاوي، وبقول لوزير الرياضة قول للواد اللي عندك مرتضى منصور هو الكيان والكيان هو مرتضى منصور .

وجه رسالة إلى الدكتور أشرف صبحي: "اقول لوزير الشباب والرياضة النار مولعة عايزين نطفيها وبقول لكل الأجهزة انا شيلت ايدي من الموضوع انا مركز في الانتخابات واي حاجة هتحصل للزمالك او كيان الزمالك او الاستاد او فرع 6 أكتوبر ولو عايزين تدمروا الزمالك يبقى انتوا عايزين تولعوا البلد ".

أردف: "لو المحكمة قالت احنا برة الزمالك هنحترم القرار والزمالك لو وقع والاهلي بيقوى لما الزمالك يكون قوي و10 سنين مفيش غير بطولة واحدة كاس جابها عمرو زكي وانا اللي كنت جايبه".

اختتم: "بقول لعمرو الجنايني انت اقسمت ان الـ3 نقط هيتخصموا وانا أقسمت اننا مش هنلعب وده اللي حصل والـ3 نقاط ما أثروش فينا .. كل فيشار يا عمرو يا جنايني".