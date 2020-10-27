شكرا لقرائتكم النحاس: انجاز المقاولون يحسب للمنظومة.. وطاهر رفض الكثير ووافق على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب ان الانجاز الذي حققه الفريق يحسب للمنظومة بالكامل قائلا:" تحقيق المركز الرابع والكونفدرالية أمر يحسب لكل أفراد المنظومة في النادي وتعاقدنا مع تسعة لاعيبه مثلوا اضافة كبيرة للفريق الدور الأول كان فارقا لنا حققنا 32 نقطة وكنا ننافس على الصدارة".

أضاف النحاس في تصريحات تلفزيونية: كنت افكر دائما بالمربع الذهبي لا يوجد فريق نافسنا على المركز الرابع، كنا ننافس بيراميدز والزمالك فقط.

وانتقل بالحديث عن طاهر محمد قائلا: كان مركز بشكل كبير مع المقاولون العرب ورفض اكثر من عرض ولكن في النهاية وافق على الانتقال للأهلي وطاهر واقعي وهذا الموسم تعرض لظروف صعبة وساعدته على الرحيل لتحقيق هدفه".

وواصل: المقاولون العرب كان يفكر في استثمار اللاعب وكانت رغبته الاولى الاحتراف، ولكن اللعب للنادي الاهلي مختلف.

كشف المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن الأهلي هو البيت الكبير والتواجد داخله أمر ليس سهلا مواصلا:" "الأهلي مختلف تماما عن أي نادي آخر، بمعني إذا طلب مني أن أكون مساعد مع مدرب أجنبي سأوافق بأي صيغة بدون تفكير".

وأكمل: "تدريب الأهلي حلم، شعرت أنه قريب وفي وقت آخر بعيد، لكن الفترة الأخيرة لم يحدث أن اتصال رسمي أو عروض لتدريبي الفريق".

وتابع: "التعاقد مع موسيماني هو أفضل قرار لأنه كان في توقيت صعب، فهو مدرب أجنبي ويعرف الكرة الإفريقية وكان متواجد في نادي وبلد كبيرة مثل جنوب إفريقيا وما يقدمه موسيماني في بطولة إفريقيا يثبت أن التعاقد معه كان قرار موفق".

أكد عماد النحاس ، أن موقف رحيله عن الاسماعيلي للنادي الأهلي لا يشبه موقف رمضان صبحي الأخير مضيفا:" لا يوجد وجه مقارنة بين طريقة رحيلي عن الاسماعيلي وطريقة رحيل رمضان صبحي الاسماعيلي كان قوي حين رحلت عنه للاهلي، كنت أنوي البقاء مع الدراويش ولم اقصر في اي مباراة، وكنت قائد للفريق في ظل وجود لاعبين "أقدم" مني.

واتم: كنت اتمنى ان استمر ولكن عوضني الله مع الاهلي، ولعبت وسط كوكبة من النجوم وحققت ألقاب جيدة للغاية.