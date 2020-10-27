شكرا لقرائتكم مدرب نهضة بركان يكشف أسباب الفوز بلقب الكونفدرالية: الخسارة من الزمالك صعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق السكتيوي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي نهضة بركان الفائز مؤخراً بلقب الكونفدرالية الافريقية عن استحالة خسارة نهائي الكونفدرالية لعامين متتاليين.

وقال السكتيوي في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس إن خسارة نهضة بركان أمام الزمالك في العام الماضي جعل هناك صعوبات كبيرة في التنازل عن البطولة للعام الثاني على التوالي.

أضاف المدير الفني لنهضة بركان: "التحضير الجيد بدراسة الخصم ونقاط قوتهم والضعف والإصرار أسباب الفوز على بيراميدز في النهائي".

وأوضح المدرب الشهير أن فريق بيراميدز قوى للغاية ويمتلك ترسانة من اللاعبين المميزين مثل عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وتراوري وعمر جابر وغيرهم لكن كان هدفنا عدم تكرار ما حدث أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية العام الماضي واستطعنا تحقيق ذلك أمام بيراميدز.

وأكد طارق السكتيوي: "لعبنا على غلق مفاتيح لعب بيراميدز، وهدفنا المبكر منحنا أفضلية طوال اللقاء".

وشدد المدرب المغربي الشهير أن طارق مصطفى تجمعه صداقة وأخوة قوية منذ ان كان في المغرب.