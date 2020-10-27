شكرا لقرائتكم رمضان صبحي : هرجع الأهلي تانى وعمري ما فكرت في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، أنه لم يفكر أبداً فى اللعب لنادى الزمالك لأننى إبن الأهلى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: الزمالك أرسل عرض لهدرسفيلد ولكن لم يتواصل معى، ولم أفكر فى الانتقال للزمالك مع احترامى لجماهيره، الانتقال لبيراميدز ليس أزمة والأهلى نفسه تعامل مع بيراميدز وقام بشراء قفشة فى بداية الموسم لا أعلم لماذا أصبح أزمة الآن.

أضاف: لا أفكر فى اللعب للزمالك ولو سأل شيكابالا عن الأمر باللعب للأهلى سيكون نفس الرد، أنا من أبناء النادى الأهلى وخيره عليا، ولم أفكر فى اللعب الزمالك.

واصل: أكيد ممكن أرجع الأهلى مرة أخرى، وأريد أن أوضح للجماهير أنا لم أكن على قوة الأهلى وقت الرحيل ولكن كنت تبع هدرسفيلد، وبيراميدز أنهى الصفقة فى 48 ساعة الأهلى ماطل فى الأمر.