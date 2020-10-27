شكرا لقرائتكم شوبير يهاجم رمضان صبحي ويكشف أسرار رحيله لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات رمضان صبحي لاعب بيراميدز والتي اتهم خلالها مجلس إدارة الأهلي بالتأخر في إنهاء صفقته وعدم الرغبة في بقائه مع الفريق.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية على فضائية أون تايم سبورتس: "يا كابتن رمضان لا تلوم الأهلي ووسائل الإعلامي بسبب انتقالك لبيراميدز، الأهلي قدرك كثيرا وكان حريصا على بقائك حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع شوبير: "رمضان زعلان عشان الأخبار تسربت لوسائل الإعلامي، طيب ما ده دورنا، لا نلومك على عملك وقراراتك وأنت لا تملك حق توجيه اللوم لنا على عملنا وانفراداتنا".

وأكمل حارس مرمى الأهلي ومنتخب السابق: "الأهلي بدأ مفاوضات ضمك من هدرسفيلد من شهر أغسطس الماضي، والمفاوضات استمرت 4 أشهر، وكان عرض الأهلي هو الأكبر للنادي الإنجليزي والأكبر لك شخصيًا.

وألمح شوبير: "يا كابتن رمضان صفقة انتقالك لبيراميدز تمت برعاية علي صقر الصديق المقرب لشقيق زوجتك شريف إكرامي، وبالطبع أ،ت حر في قراراتك، لكن تحمل مسئولية هذه القرارات حتى النهاية، لا داعي للتنصل منها والقاء الاتهامات واللوم هنا وهناك".

وختم: "لم تتحدث عن النادي الذى تقول أنك تعشقه في مؤتمر تقديمك لبيراميدز والتمسنا لك العذر، لكن بأى حق تخرج علينا الآ، باتهامات للأهلي لتبرير قراراتك؟!".

أكد رمضان صبحي أنه لم يبحث عن المادة فى رحيله من الأهلى إلى بيراميدز، قائلا: "ليس معنى أن عرض بيراميدز كان أكبر أننى وافقت، لو راجل بتاع مادة كنت استمريت فى انجلترا وكنت أحصل على مبلغ أكبر من الأهلى، وكان ممكن أروح أى فريق أخر وألعب، لو بفكر فى الفلوس كنت فكرت من بدرى".

أضاف صبحي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة ام بي سي مصر: "الأهلى لو عايز يخلص كان خلص من بدرى مكانش يخلى رمضان حتى شهر 7 ويصبح هناك جدل، فكر المسئولين داخل الأهلى يقوم على هذا الأمر، النادى كان عايزنى أكمل أفريقيا والدورى فقط، لكن لما عرفوا أنهم يجب أن يشترونى الموقف تغير حتى أخر وقت".

واستكمل: أقدر غضب الجماهير جداً، الأهلى وجماهيره هم من صنعوا إسم رمضان صبحى، والانتماء موجود فى قلبى ولن يتغير، ولكنى لا أحب عدم الوضوح، الجو العام الذى حدث معى لم يكن يص…

وفسّر رمضان صبحى، تصريحه السابق المثير لغضب الجماهير الأهلاوية فى وقت سابق عند انضمامه إلى بيراميدز، حيث قال فى مؤتمر تقديمه بعد الانضمام إلى النادى "أبحث عن طموح جديد مع بيراميدز"، موضحًا: "قلت فى المؤتمر أننى انضممت لبيراميدز بسبب طموح جديد، والجماهير سخرت من هذا الأمر، الأهلى والزمالك هما الأكبر فى مصر واللاعب قد يحصد بطولة فى يومين، ولكن ما المشكلة أن يتوج فريق أخر بالبطولات ، وأضاف: حصد البطولة فى الأهلى أمر طبيعى ولكن الإنجاز يكون حصد بطولة مع فريق آخر ولم أغضب من تعليقات الجماهير.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ضم رمضان صبحى لصفوف الفراعنة قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 14 نوفمبر المقبل والثانية يوم 17 من نفس الشهر.