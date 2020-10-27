شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: لما تكسب بطولة مع الأهلى عادي.لكن مع بيراميدز يبقى إنجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسّر رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، تصريحه السابق المثير لغضب الجماهير الأهلاوية فى وقت سابق عند انضمامه إلى بيراميدز، حيث قال فى مؤتمر تقديمه بعد الانضمام إلى النادى "أبحث عن طموح جديد مع بيراميدز"، وقال رمضان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: قلت فى المؤتمر أننى انضممت لبيراميدز بسبب طموح جديد، والجماهير سخرت من هذا الأمر، الأهلى والزمالك هما الأكبر فى مصر واللاعب قد يحصد بطولة فى يومين، ولكن ما المشكلة أن يتوج فريق أخر بالبطولات ، وأضاف: حصد البطولة فى الأهلى أمر طبيعى ولكن الإنجاز يكون حصد بطولة مع فريق آخر ولم أغضب من تعليقات الجماهير.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ضم رمضان صبحى لصفوف الفراعنة قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، حيث تقام المباراة الأولى فى القاهرة يوم 14 نوفمبر المقبل والثانية يوم 17 من نفس الشهر.