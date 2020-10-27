شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: قدمنا موسم كارثي ولجنة أبناء النادي لضم الصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن النادي يعمل حاليا على تشكيل فريق جديد قادر على استعادة هيبة الفريق مرة أخري ، مشيراً إلى أن الدراويش قدم موسم كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولكن لجنة التعاقدات منعقدة حاليا وسيكون هناك صفقات تليق بالفعل باسم النادي ، وقال علاء وحيد في تصريحاته تليفزيونية ، "أندية الشركات رفعت أسعار اللاعبين للغاية لذلك النادي الإسماعيلي من الصعب أن يُجاري تلك الأسعار لذلك السياسة بالنسبة لنا دعم الفريق بصفقات يحتاجها بالفعل "، وأضاف:"لدينا محترفين أوائل في منتخباتهم ورئيس النادي لا يتدخل في فريق الكرة بل يتم تنفيذ ما يقوله المدير الفني من خلال التقارير التي يتم استلامها منه سواء المدير الفني الحالي أو المدربين السابقين".

وأضاف المتحدث الرسمي للاسماعيلي :"شكلنا لجنة متخصصة من أبناء النادي وسيكون من ضمنهم خالد القماش، ومحمد محسن أبو جريشة، وأبو طالب العيسوى، وأحمد العجوز، وتلك اللجنة سوف تُناقش التعاقدات، لاختيار أفضل اللاعبين للتعاقد معهم .