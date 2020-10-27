شكرا لقرائتكم مرموش: حزين لإبتعادي عن المنتخبات.. وزيدان نصحني بالاستمرار في ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورج الألماني، حزنه بسبب ابتعاده عن المنتخبات المصرية خلال الفترة الاخيرة.

وقال مرموش خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت دائم التواجد في المنتخبات، ولكن مؤخرا لا يوجد تواصل معي من جانب أي منتخب في مصر.

واردف: بالتأكيد ابتعادي عن المنتخب الاولمبي يمثل لي ضيق، تواصل معي المنتخب الاول عقب تألقي بالدوري الالماني اغسطس المنقضي ولكن بعد ذلك كل شيء توقف بسبب كورونا، ولم يحدث تواصل معي مجددا.

واتم: تواصلت مع محمد زيدان قبل عودتي للتدريب مع الفريق الأول في فولفسبورج ،ونصحني بالاستمرار مع الفريق الألماني.

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يتابع عمر مرموش، لاعبنا المصري المحترف في فولفوسبورج الألماني.

وأكد شوقي غريب في تصريحات تلفزيونية: "عمر مرموش ضمن حسابتنا في الأولمبياد وهو لاعب متألق ومهم في الأولمبياد".

وأشار: "أتابع مرموش جيدا ونقوم أنا وجهازي المعاون بمتابعة جميع اللاعبين في مصر وفي جميع الدول الأوروبية".