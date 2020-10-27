شكرا لقرائتكم رمضان صبحي : شريف إكرامى اتظلم في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي ، صانع ألعاب بيراميدز، أن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق وشقيق زوجته، ليس له أى دخل فى مسألة رحيله عن الأهلى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: قصة شريف إكرامى أكثر أمر ضايقنى فى الموضوع، لأنه شال شيلة مش شيلته بسببى، واتظلم رغم أنه لم يكن له علاقة بالموضوع، والمسئولين داخل الأهلى يعلمون ذلك، الأمر تطور بعد تغريداته على تويتر.

أضاف: شريف لم يرحل بسببى من الأهلى ولكنه اتخذ القرار من شهر فبراير، وخرج بشكل كبير من النادى، ولكن بعض الأشخاص داخل النادى استكثروا عليه خروجه بهذا الشكل، هناك البعض من المجلس وبعض الأشخاص الأخرين.