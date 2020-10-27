شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: "كان عندي إحساس إن فيه ناس لا يرغبون فى تواجدى بالأهلي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رمضان صبحى صانع ألعاب بيراميدز أن الأهلي دفع جيدا فى أول 6 شهور خلال إستعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، رغم أن أدائه لم يكن الأفضل، وتابع : كنت أعطى كل ما لدى فى المباريات، بعد انتهاء الإعارة، كانت لدى الرغبة فى البقاء فى مصر من أجل المشاركة مع المنتخب الأوليمبى، ووصلى إحساس غير مباشر أن بعض الأشخاص داخل النادى لا يرغبون فى تواجدى مثل أول مرة.

استكمل: فى النهاية استمريت تلك السنة ولعبت مع المنتخب الأولمبى وبعد ذلك اتصابت وجاء توقف كورونا وجلست مع محمود الخطيب، وقلت له أننى أتمنى العودة إلى أوروبا، فترة كورونا امتدت لأشهر طويلة، وإعارتى كانت ستنتهى فى 30 يونيو، وما فهمته أن إعارتى ستنتهى وفقاً للفيفا إلا بموافقة الأهلى وهيدرسفيلد، ولكن النادى رفض لأنه كان يتبقى فى عقدى موسم واحد معهم وبعد ذلك يحق لى الرحيل مجاناً.

وأضاف رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب : داخل الأهلى لو عايزين يخلصوا صفقة بيخلصوا، تحدثت مع نادر شوقى وكيلى فقال لى أنه ليس لدى عروض فاستغربت جداً وكانت علامة استفهام كبيرة.

واصل: بعدها دخلنا على الدورى.. الجماهير بدأت تغضب لعدم تواجدى، بسبب تعطيل الإعارة، بعدها التقيت بنادر شوقى فى الساحل الشمالى وتحدثت مع أمير توفيق أبلغنى أن النادى أنهى كل الاتفاقات وشعرت أن مستقبلى يتحدد فى 24 ساعة وكنت أشعر أن هناك شئ خاطئ.

أضاف: قلت لأمير انتظر حتى أراجع العروض وتحدثت مع على صقر وطلبت منه البحث عن عروض للإحتراف، وفتحت خط مع أمير لإبلاغه بكل جديد ، واختتم: وجدت أن النادى يصدر للإعلام بأن الاتفاق تم مع النادى معى وشعرت أن هذا ورقة ضغط من النادى بعد تصدير هذا الكلام للجماهير، فجأة وجدت أن كل كلامى مع أمير يصل إلى كابتن شوبير، سألت الخطيب وأمير توفيق ازاي الكلام ده بيطلع قالوا مانعرفش.

وكشف رمضان كواليس رحيله عن الأهلى خلال الفترة الماضية، قائلاً أن بعض الأشخاص داخل النادى ماطلوا فى إتمام التعاقد مع هدرسفيلد وقال : بدأت فى الأهلى وسافرت إنجلترا، كنت أحلم بالاختراف وتحقق ذلك عبر الأهلى، انتقلت لهدرسفيلد ومنعتنى الاصابة من المشاركة وخرجت من حسابات المدرب، وكنت أتمنى المشاركة مع المنتخب فى أمم أفريقيا، لذلك قررت البحث عن نادى أخر فى أوروبا للمشاركة.

استكمل: بعد خسارة الأهلى من الترجى فى نهائى أفريقيا كنت بنهار، حزنت جداً وكلمت حسام غالى وقولت له مش قادر أنا عايز أرجع، وأصريت على العودة للأهلى للمساعدة فى حصد الألقاب من جديد.

وعلق رمضان صبحى على خسارة فريقه للقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، وقال رمضان صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب: كنت أتمنى المشاركة مع بيراميدز فى الكونفدرالية، وصول الفريق للنهائى فى أول مشاركة شئ عظيم وكنت أتمنى حصد اللقب ولكن هذا درس يجب أن نتعلم منه.

أضاف: البطولة كانت هتفرق مع النادى بشكل كبير جداً، كان هناك أخطاء تحكيمية ولكن هذه كرة القدم، واللاعبين كانو رجال وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة.