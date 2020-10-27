شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يكشف كواليس خلافه مع سيد عبد الحفيظ فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، عن كواليس خلافه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، وذلك على خلفية خناقة التمرين مع أليو بادجى، وقال رمضان فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب: سيد عبد الحفيظ لم يتدخل فى قصة رحيلى عن الأهلى لأنه كان بيننا مشادات بعد الخناقة مع بادجى، ولم أكن مخطئ فى هذا الأمر، والموقف كله أننى كنت بقوله باصى مرتين تلاتة فحدثت مشادة، بعد ذلك دخلت أصالحه لأننى أعلم أنه أجنبى ويشعر بالوحدة وأعرف هذا الشعور من تواجدى فى انجلترا.

أضاف: خلال دخولى لمصالحته، سيد عبد الحفيظ قالى هذا لا يمنع أنك ستتعرض للخصم فقلت له انا مغلطتش وانت مش هتخصم منى حاجة ، وواصل: قلت له الكلام بهذه الطريقة لأنه بعد خسارة صن داونز بخماسية تقرر خصم 10% من عقود اللاعبين وجميعنا وافقنا، أنا اللاعب الوحيد الذى خصم منه الـ 10 % مرتين على الـ 6 أشهر الأولى والـ 6 أشهر الماضية، فتحدثت مع الخطيب وقلت له، قال لى استحمل وتحدث مع مدير الحسابات وأكد له أنه بالفعل خصم منى المبلغ مرتين بناءً على تعليمات سيد عبد الحفيظ، فأمره بالتراجع عن ذلك الأمر لأنه ليس عادلاً.

واختتم: لا أعرف لماذا فعل هذا الأمر معى، ولكن فى قضية رحيلى لم يكن متداخل، ولكن أكثر ما أشعرنى بالضيق أن الجماهير هى السند والظهر، وفى الفترة الأخيرة تم استخدامه ضدى بتصدير عدد من المعلومات الخاطئة.