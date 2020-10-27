"مرتضي هو الكيان والكيان هو مرتضى".. رئيس الزمالك يوجه 5 رسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 5 رسائل على هامش ظهوره على قناة ناديه عقب ضمان الفريق الأبيض احتلال المركز الثاني في الدوري والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي 3-1 في ختام مبارياته ببطولة الدوري الممتاز ليقتنص المركز الثاني متفوقاً على بيراميدز الذي يتبقى له مباراة أخيرة أمام المقاولون العرب.

الرسالة الأولى لمرتضى برر فيها موافقته على تأجيل مباراة الرجاء وقال :"قلت أن ليس كل ما يعرف يقال، غاب محمود علاء وحازم إمام ويوسف أوباما أمام الإسماعيلي بسبب عدم اكتمال الشفاء وهو ما دفعني على قراري".

ووافق رئيس الزمالك على تأجيل مباراة الرجاء التي كان من المقرر أن تقام السبت الماضي إلى الأول من نوفمبر القادم بسبب تفشي فيروس كوفيد - 19 في الفريق المغربي.

ووجه رئيس الزمالك رسالته الثانية لجماهير ناديه قائلاً :" لا يمكن أن أعارض نفسي، أنتقدت محمود الخطيب رئيس الأهلي لرفضه تأجيل مباراة المصري في الدوري بسبب تفشي كورونا بين لاعبي الفريق الأخضر، هناك 18 مصاباً بكورونا بين صفوف الرجاء ولا يمكن أن يتماثل الجميع للشفاء".

ووجه مرتضى رسالته الثالثة لوزارة الشباب والرياضة منتقداً تصريحاً حول عدم المساس بكيان الزمالك وفرقه الرياضية على خلفية أزمة رئيس الأبيض مع اللجنة الأولمبية.

وقال مرتضى " لا يصح هذا التصريح، مرتضى هو الكيان والكيان هو مرتضى منصور، أمثل 50 مليون مشجع زملكاوي".

رسالة مرتضى منصور الرابعة وجهها لعمرو الجانيني رئيس اتحاد الكرة وقال :" عمرو الجانيني أقسم على خصم 3 نقاط من الزمالك وأنا نفذت قراري ولم ألعب مباراة القمة وفي النهاية حققنا هدفنا وعليه أكل الفشار".

وأنهى مرتضى برسالته الخامسة " أقول لجماهير الزمالك، افرحوا، حققنا هدفنا رغم الحرب الشرسة التي نتعرض لها".