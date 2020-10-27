رمضان صبحي يعلق على إمكانية عودته للأهلي وانتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رمضان صبحي صفقة بيراميدز الجديدة إن الانتقال للزمالك صعب فيما فتح المجال للعودة إلى الأهلي مرة أخرى في المستقبل.

وأنهى " الأهلي لو أراد إنهاء المفاوضات مع هيدرسفيلد كان فعلها مبكراً قبل الحصول على عروض والدخول بقوة في اللحظات الأخيرة".

وانتقل رمضان صبحي رسمياً إلى بيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادماً من هيدرسفيلد مقابل 3.2 جنيه استراليني.

وأضاف رمضان صبحي لبرنامج الحكاية أنه لا يمكن الانتقال إلى نادي الزمالك لكونه مشجعاً للنادي الأهلي على الرغم من رحيله.

وأوضح رمضان " الأهلي علاقته جيدة ببيراميدز والدليل التعاقد مع محمد مجدي قفشة قبل الموسم الحالي ومفاوضات كانت تجرى مع أخرين داخل الفريق الأزرق".

وحول امكانية عودته للأهلي من جديد رد رمضان :" أكيد أو وارد ".

وأتم رمضان " لا يمكن أن أنسى فضل الأهلي علي، أنا ابن النادي في النهاية".