"الخطيب لم يرد على مكالمتي".. رمضان صبحي يكشف مفاجأة في انتقاله لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رمضان صبحي إنه اتصل بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قبل انتقاله لبيراميدز ليطلعه على التفاوض مع النادي الأزرق دون أن يوقع له أو يتقاضى أموال.

وأضاف رمضان صبحي :" حصلت على عرض من بيراميدز في 48 ساعة لم أتقاض أموالاً أو أوقع له واتصلت بالخطيب لأقول له أنني اقتربت من الفريق الأزرق بنسبة 80%".

واستطرد " اتصلت بعد محاولتي الوصول للخطيب بأمير توفيق وأخبرته أنني لم أوقع لبيراميدز ولم أتقاض أموال وأكدته له أن المفاوضات جاءت في 48 ساعة".

وفجر صبحي مفاجأة " الأهلي أصدر بيانا قال فيه إنني بل لا أرغب باللعب في الأهلي وهو عكس ما أبلغته لأمير توفيق".

وأنهى " الأهلي لو اراد إنهاء المفاوضات مع هيدرسفيلد كان فعلها مبكراً قبل الحصول على عروض والدخول بقوة في اللحظات الأخيرة".

وانتقل رمضان صبحي رسمياً إلى بيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادماً من هيدرسفيلد مقابل 3.2 جنيه استراليني.