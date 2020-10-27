رمضان صبحي: جلسات تفاوضي مع الأهلي كانت تخرج لوسائل الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رمضان صبحي نجم بيراميدز الجديد إن ما يدور في جلسات تفاوضه مع الأهلي كانت تخرج لوسائل الإعلام وتعلن على الملأ.

وأضاف رمضان صبحي لبرنامج "الحكاية" أنه كان يبلغ أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بموقفه حتى عرض بيراميدز ليفاجىء بخروج ما يقوله لوسائل الإعلام.

وأوضح " كان كل ما يدور في الغرف المغلقة يخرج لوسائل الإعلام وحتى ما يقال كان غير حقيقي ويبدو أن بعضهم أراد الحفاظ على صورته أمام الجماهير".

وأنهى " ما حدث أغضبني وفوجئت بخروج تفاصيل الجلسات رأيت أن البعض داخل النادي الأهلي كانوا حريصين على مصلحتهم الشخصية أكثر من النادي".

وانتقل رمضان صبحي رسمياً إلى بيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادماً من هيدرسفيلد مقابل 3.2 جنيه استراليني.