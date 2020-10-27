أول تعليق من رمضان صبحي على هزيمة بيراميدز في الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رمضان صبحي نجم بيراميدز الجديد إن هزيمة فريقه في نهائي بطولة الكونفيدرالية لا يقلل من انجاز الوصول لهذه المرحلة في السنة الأولي للفريق في أفريقيا.

وخسر بيراميدز من فريق نهضة بركان في المباراة التي اقيمت مساء الأحد في المغرب ليفقد الفريق الأزرق فرصة الفوز ببطولته الأولى.

وأضاف رمضان صبحي لبرنامج الحكاية:" كنت أتمنى الفوز ببطولة الكونفيدرالية ولكن لعب المباراة النهائية إنجاز".

وتابع " المباراة النهائية شهدت أخطاء من الحكم رغم تواجد حكم الفيديو ".

وأنهى " هذه هى كرة القدم والأخطاء جزء من اللعبة".

وانتقل رمضان صبحي رسمياً إلى بيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية قادماً من هيدرسفيلد مقابل 3.2 جنيه استراليني.