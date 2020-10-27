خاص.. المنتخب يستقر على ضم هؤلاء الحراس لمعسكر توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط: حدَّد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أسماء الحراس الأربعة الذين سيتم استدعائهم لمعسكر توجو في شهر نوفمبر المقبل. وعلم الخليج 365 أن الجهاز الفني للمنتخب استقر على ضم هؤلاء الحراس لمعسكر توجو على الترتيب: 1- محمد الشناوي (الأهلي). 2- محمد أبو جبل (الزمالك). 3- محمد بسام (طلائع الجيش). 4- محمود حمدي (مصر المقاصة)، في حالة ضم حارس رابع. وفي حالة تعرض أحد الحراس الأربعة للإصابة، سيتم استدعاء محمود جاد حارس مرمى إنبي. وسيبدأ معسكر المنتخب المصري في التاسع من الشهر المقبل عقب نهاية مسابقتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا. يُذكر أن منتخب مصر سيواجه توجو يومي 14 و17 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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