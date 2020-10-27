عماد النحاس : التحكيم السبب الرئيس في خسارة بيراميدز بطولة الكونفدرالية

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، الحكم لم يكن موفق في مباراة بيراميدز ونهضة بركان.
وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر
وأكمل: "حزين لخسارة بيراميدز بطولة الكونفيدرالية لأنه بذل مجهودا كبيرا وكان يستحق التتويج".
وأتم: "التحكيم هو السبب الرئيسي في خسارة بيراميدز بطولة الكونفيدرالية".
وخسر بيراميدز كاس الكونفدرالية امام نهضة البركان المغربي بهدف نظيف.
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