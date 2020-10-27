عماد النحاس يكشف موقفه من العمل كمدرب مساعد بالأهلي.. ورأيه في موسيماني

كشف عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن الأهلي هو البيت الكبير والتواجد داخله أمر ليس سهلا.
وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي مختلف تماما عن أي
وأكمل: "تدريب الأهلي حلم، شعرت أنه قريب وفي وقت آخر بعيد، لكن الفترة الأخيرة لم يحدث أن اتصال رسمي أو عروض لتدريبي الفريق".
وتابع: "التعاقد مع موسيماني هو أفضل قرار لأنه كان في توقيت صعب، فهو مدرب أجنبي ويعرف الكرة الإفريقية وكان متواجد في نادي وبلد كبيرة مثل جنوب إفريقيا".
وأتم: "ما يقدمه موسيماني في بطولة إفريقيا يثبت أن التعاقد معه كان قرار موفق".
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