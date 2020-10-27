عماد النحاس يعلق على انتقال أحمد حجازي لاتحاد جدة

أكد عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن انتقال المدافع أحمد حجازي لاتحاد جدة خطوة صعبة.

وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إذا كان تفكير أحمد حجازي هو اللعب والنزول من

وأكمل: "حجازي فتح المجال للانضمام إلى الأهلي أو بيراميدز أن يتفاوضوا معه بهذه الخطوة للإنضمام إليهم".

وأتم: "أحمد حجازي أحد أفضل المدافعين في الفترة الحالية مع منتخب مصر".

حتحوت عبر قناة صدى البلد: "إذا كان تفكير أحمد حجازي هو اللعب والنزول من الدوري الإنجليزي لأي دوري عربي فهي خطوة صعبة مع كامل احترامي للدوريات العربية".وأكمل: "حجازي فتح المجال للانضمام إلى الأهلي أو بيراميدز أن يتفاوضوا معه بهذه الخطوة للإنضمام إليهم".وأتم: "أحمد حجازي أحد أفضل المدافعين في الفترة الحالية مع منتخب مصر".

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