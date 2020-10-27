نائب رئيس اللجنة الخماسية يكشف سبب عدم إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري سبب عدم إلغاء الهبوط في الدوري المصري الممتاز أسوة بالدرجات الأدنى.

وقال جمال محمد علي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "إن قُسِم الدوري المصري إلي مجموعتين فـ سيكون مستواه الفنِّي والتسويقي ضعيف جداً، بالتالي كان من المستحيل إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأضاف: "عندما درسنا عدد المباريات لكل فريق في الموسم الجديد بدوري الدرجة الثانية وجدناه 46 مباراة في الموسم الواحد.. مما صعَّب كثيراً من إقامة دوري المحترفين لصعوبة التكاليف المادية علي الأندية".

وختم حديثه قائلا:"إقامة دوري محترفين في القسم الثاني صعب للغاية والإمكانيات لن تساعدنا".

أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "إن قُسِم الدوري المصري إلي مجموعتين فـ سيكون مستواه الفنِّي والتسويقي ضعيف جداً، بالتالي كان من المستحيل إلغاء الهبوط في الدوري الممتاز هذا الموسم".وأضاف: "عندما درسنا عدد المباريات لكل فريق في الموسم الجديد بدوري الدرجة الثانية وجدناه 46 مباراة في الموسم الواحد.. مما صعَّب كثيراً من إقامة دوري المحترفين لصعوبة التكاليف المادية علي الأندية".وختم حديثه قائلا:"إقامة دوري محترفين في القسم الثاني صعب للغاية والإمكانيات لن تساعدنا".

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