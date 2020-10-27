أحمد رمزي: الزمالك سيحصد دوري أبطال إفريقيا حال وصوله للنهائي

أكد أحمد رمزي نجم الزمالك الأسبق أن الزمالك سيحصد لقب دوري أبطال إفريقيا في حال تخطي عقبة الرجاء المغربي والوصول إلى نهائي المسابقة.
وقال رمزي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار:
وأضاف: "متفائل للغاية بجيل الزمالك الحالي والفريق إذا صعد للنهائي سوف يحصد البطولة إن شاء الله".
واستكمل حديثه قائلا: "الغيابات لا تؤثر على جيل الزمالك الحالي وهذا يُحسب لمجلس إدارة النادي الذي وفر بدائل مميزة".
وختم حديثه قائلا:"عبد الله جمعة من العناصر المؤثرة في الزمالك بشكل كبير وأدى دوره في مركز الظهير الأيسر بشكل رائع وأتمنى لحاقه بمواجهة الرجاء في العودة".
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