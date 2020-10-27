ميدو: العمل في الإسماعيلي مقتصر على المقربين من رئيس النادي

انتقد أحمد حسام ميدو، سياسة العمل داخل النادي الإسماعيلي مشددا على أن العمل أصبح مقتصرا على المقربين من إبراهيم عثمان رئيس النادي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه

على شاشة قناة النهار: "لدي إحساس بأن العمل داخل النادي الإسماعيلي أصبح مقتصرا على المقربين من رئيس النادي، فلا يمكن أن اللجنة الفنية تقتصر على نفس الوجوه المقربة من رئيس النادي".أضاف: "ديسابر أبلغني بأن سبب رحيله عن الإسماعيلي هو تدخل رئيس النادي في عمله بشكل يومي".وختم حديثه قائلا:" إذا ظلت سياسة العمل في النادي الإسماعيلي بهذا الشكل فالفريق لن يعود مجددا إلى هيبته".